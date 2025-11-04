Ричмонд
В Башкирии обновили 1,4 км дороги Мещегарово — Турнали — Мурсалимкино

Трасса имеет важное значение для местных жителей.

Участок дороги Мещегарово — Турнали — Мурсалимкино в Республике Башкортостан отремонтировали по нацпроекту «Инфраструктура для жизни». Протяженность обновленного объекта составила 1,4 км, сообщили в минтрансе региона.

На участке недалеко от поворота на село Лаклы дорожники демонтировали полотно, укрепили основание по технологии ресайклинга, выполнили укладку асфальтобетона в два слоя, укрепили обочины и нанесли разметку.

«Дорога Мещегарово — Турнали — Мурсалимкино имеет важное значение для жителей Салаватского района, в котором проживает более 24 тысяч человек. Кроме того, это туристическое направление. По этой дороге жители и гости республики могут добраться до мест летнего отдыха и таких достопримечательностей, как Лаклинская пещера, Айский фонтан и других», — рассказала министр транспорта и дорожного хозяйства республики Любовь Минакова.

Ремонт дорог в регионе по нацпроекту продолжается. Работы проводятся на трассах Уфа — Инзер — Белорецк, Стерлитамак — Белорецк — Магнитогорск, Магнитогорск — Ира, Бураево — Старобалтачево — Куеда, Белорецк — Учалы — Миасс и других.

Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни»  — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.