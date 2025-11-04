В Башкирии обновили 1,4 км дороги Мещегарово — Турнали — Мурсалимкино

«Дорога Мещегарово — Турнали — Мурсалимкино имеет важное значение для жителей Салаватского района, в котором проживает более 24 тысяч человек. Кроме того, это туристическое направление. По этой дороге жители и гости республики могут добраться до мест летнего отдыха и таких достопримечательностей, как Лаклинская пещера, Айский фонтан и других», — рассказала министр транспорта и дорожного хозяйства республики Любовь Минакова.