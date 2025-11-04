В Прикамье пройдет региональный конкурс профмастерства в сфере туризма

Прием заявок на участие в конкурсе профессионального мастерства «Лучший по профессии в индустрии туризма» стартовал в Пермском крае. Проведение мероприятия способствует реализации нацпроекта «Туризм и гостеприимство», сообщили в региональном министерстве по туризму и молодежной политике.
Конкурс проводят в Прикамье уже несколько лет. Стать его участниками по традиции могут гиды-экскурсоводы, гиды-инструкторы, музейные гиды, администраторы гостиниц, хостесы, бармены, официанты. Впервые в этом году проверить свои навыки могут специалисты туристских информационных центров региона.
Победителей определят в трех номинациях: «Лучший туристический гид», «Лучший в HoReCa» (в сфере гостеприимства) и «Лучший специалист Туристского информационного центра». Для участия необходимо направить заявку до 16 ноября. С ее формой и положением конкурса можно ознакомиться на туристическом портале visitperm.ru/ Пермского края «Визит Пермь».
Финал пройдет 27 ноября в Перми. Участникам предстоит продемонстрировать свои навыки, решая практические кейсы за 15 минут и защищая их перед жюри. Каждый кейс — это ситуация и конфликт, требующие быстрого и эффективного решения. Также участники пройдут тестирование на знание теоретических основ своей профессии. Экспертами, которые будут оценивать мастерство участников, станут представители турбизнеса.
Национальный проект «Туризм и гостеприимство» помогает развивать инфраструктуру, производить оборудование, готовить кадры для отрасли и продвигать путешествия как по России, так и за рубежом. Туристы получают качественный сервис и отличные впечатления, а бизнес — поддержку государства. Все это делает поездки удобными, безопасными и интересными. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.