Лукашенко высказался об индийском кино

Лукашенко сказал про индийские фильмы, которые показали в Беларуси.

Источник: Комсомольская правда

Президент Беларуси Александр Лукашенко высказался про белорусско-индийское кино. Речь об этом зашла на встрече белорусского лидера с послом Индии Ашоком Кумаром, сообщила пресс-служба президента.

На переговорах Александр Лукашенко обозначил белорусско-индийское в качестве новой сферы сотрудничества. Он подчеркнул, что Минск стремится налаживать с Дели гуманитарное сотрудничество, и высказался об индийских фильмах.

— Начали с кинематографа. Это естественно. Потому что у вас эта сфера очень развита, — заметил он.

Еще Лукашенко пояснил, что на Минском международном кинофестивале «Лістапад» индийские фильмы также были представлены.

— Мы благодарим вас за то, что вы принимаете в этом участие, — констатировал белорусский президент.

Также на встрече Александр Лукашенко сказал, какой вопрос находится на особом контроле.

Еще мы писали, что Беларусь открыла на границе с Литвой погранзаставу.

