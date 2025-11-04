Лукашенко высказался об индийском кино

Президент Беларуси Александр Лукашенко высказался про белорусско-индийское кино. Речь об этом зашла на встрече белорусского лидера с послом Индии Ашоком Кумаром, сообщила пресс-служба президента.
На переговорах Александр Лукашенко обозначил белорусско-индийское в качестве новой сферы сотрудничества. Он подчеркнул, что Минск стремится налаживать с Дели гуманитарное сотрудничество, и высказался об индийских фильмах.
— Начали с кинематографа. Это естественно. Потому что у вас эта сфера очень развита, — заметил он.
Еще Лукашенко пояснил, что на Минском международном кинофестивале «Лістапад» индийские фильмы также были представлены.
— Мы благодарим вас за то, что вы принимаете в этом участие, — констатировал белорусский президент.
