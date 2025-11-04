В Самаре закрыли дачные маршруты автобусов

Немного статистики. С 19 апреля по сегодняшний день по окрестностям Самары курсировали 30 дачных маршрутов. За это время жители города воспользовались их услугами 690 тысяч раз. Речь о рейсах не только по пригородам Самары, но и тех, что охватывали Волжский, Красноярский и Кинельский районы. В октябре и апреле они работали только по выходным дням, а с мая по сентябрь — и в будни.