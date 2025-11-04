Ричмонд
В Самаре закрыли дачные маршруты автобусов

Сезон завершился. Перевозок не будет до весны.

Источник: Аргументы и факты

В Самаре завершился сезон дачных автобусных перевозок. Последние рейсы отправились в путь 4 ноября. В нынешнем году их больше не будет.

Немного статистики. С 19 апреля по сегодняшний день по окрестностям Самары курсировали 30 дачных маршрутов. За это время жители города воспользовались их услугами 690 тысяч раз. Речь о рейсах не только по пригородам Самары, но и тех, что охватывали Волжский, Красноярский и Кинельский районы. В октябре и апреле они работали только по выходным дням, а с мая по сентябрь — и в будни.

Стоит отметить, что уже несколько лет стоимость проезда на садово-дачных маршрутах не меняется. По-прежнему есть льготники, например, для школьников стоимость поездки составляет 19 рублей. «Зайцев», кстати, по информации самарского департамента транспорта, на таких маршрутах нет.

Тем временем в Тольятти продолжается модернизация городской логистической системы. Граждане жалуются на сложности сообщения между крупными районами. Что в ответ предпринимают власти. Читайте по ссылке.