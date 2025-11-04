На маршруты Кирова вышли 50 новых автобусов

Автопарк общественного транспорта Кирова пополнила первая партия новых автобусов. По нацпроекту «Инфраструктура для жизни» на городские маршруты вышли 50 единиц транспорта, сообщили в Управлении массовых коммуникаций Кировской области.
Ключи от новой техники водителям вручил губернатор региона Александр Соколов. Автобусы низкопольные, относятся к большому классу с вместимостью 96 человек. В качестве топлива используется природный газ.
«В этом году мы приобретаем автобусы в две партии. Сейчас пришла первая партия — 50 автобусов. Из них 15 находятся здесь, на Театральной площади, они сегодня же отправятся на маршруты. На остальные 35 автобусов сейчас оформляются необходимые документы, проводится техосмотр, эти машины тоже в ближайшее время выйдут на линию», — рассказал Александр Соколов.
Он добавил, что в этом году будет закуплено еще 70 автобусов. Таким образом, до конца года на улицы города выйдут 120 новых машин.
Автобусы оснащены системой вызова экстренных служб ЭРА-ГЛОНАСС, автоматической системой пожаротушения. В салонах установлены антивандальные пассажирские сиденья, электронная система информирования, системы кондиционирования, видеонаблюдения и медиапанель. Транспорт запустят на маршрутах № 1, 3, 5, 21, 23, 39, 54.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.