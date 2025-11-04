На маршруты Кирова вышли 50 новых автобусов

«В этом году мы приобретаем автобусы в две партии. Сейчас пришла первая партия — 50 автобусов. Из них 15 находятся здесь, на Театральной площади, они сегодня же отправятся на маршруты. На остальные 35 автобусов сейчас оформляются необходимые документы, проводится техосмотр, эти машины тоже в ближайшее время выйдут на линию», — рассказал Александр Соколов.