Кадыров назвал Россию примером братства народов

«На протяжении веков Россия являлась и остаётся примером братства народов, где в мире и согласии живут представители разных национальностей, культур и религий. Именно это многообразие, основанное на взаимном уважении и духовной близости, является прочным фундаментом нашего общества. В единстве — наша сила, наша уверенность в завтрашнем дне и наша великая историческая миссия», — написал Кадыров в своем Telegram-канале.