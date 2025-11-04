Кадыров назвал Россию примером братства народов

ГРОЗНЫЙ, 4 ноя — РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров в своем поздравлении с Днем народного единства назвал Россию примером братства народов.
«На протяжении веков Россия являлась и остаётся примером братства народов, где в мире и согласии живут представители разных национальностей, культур и религий. Именно это многообразие, основанное на взаимном уважении и духовной близости, является прочным фундаментом нашего общества. В единстве — наша сила, наша уверенность в завтрашнем дне и наша великая историческая миссия», — написал Кадыров в своем Telegram-канале.
Он назвал президента страны Владимира Путина гарантом стабильности и законных прав граждан. По мнению Кадырова, твёрдая позиция Путина, дальновидная политика и неустанная забота о судьбе народа способствуют укреплению единства России, её суверенитета и авторитета на мировой арене. Глава Чечни также напомнил о бойцах СВО, которые с честью и доблестью защищают национальные интересы России и общее будущее.
«Мы едины в своей любви к Родине, и именно это единство делает нас непобедимыми. Я от всей души поздравляю всех граждан России с этим знаменательным днём!» — добавил Кадыров.