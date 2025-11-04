В Астрахани отремонтировали политехнический колледж

«На 2026 год в федпроект “Профессионалитет” национального проекта “Молодежь и дети” включены физкультурно-оздоровительный комплекс и учебный корпус Астраханского политехнического колледжа по адресу Куликова, 42, — прокомментировал начальник управления развития общего, дополнительного образования, воспитательной работы и социализации детей министерства образования и науки региона Артем Сухоносов. — Кроме того, у нас уже есть четкое понимание по перечню объектов, которые будут модернизированы в 2027 году, в том числе общежитие политехнического колледжа».