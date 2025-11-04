В Астрахани отремонтировали политехнический колледж

Здание Астраханского государственного политехнического колледжа по улице Зеленой обновили впервые с открытия в 1978 году. Учреждение отремонтировали в соответствии с задачами нацпроекта «Молодежь и дети», сообщили в Министерстве образования и науки Астраханской области.
Работы по ремонту охватили все структурные элементы — от полной замены кровли до гидроизоляции цокольного этажа. Все учебные помещения оснащены современной системой видеонаблюдения, а инженерные сети приведены в соответствие с действующими техническими нормативами.
«В настоящее время мы завершаем подготовку к запуску образовательного процесса, — отметила директор колледжа Оксана Жигульская. — Проводятся итоговые проверки систем отопления, пожаротушения и антитеррористической защищенности».
По федеральному проекту «Профессионалитет» в обновленном корпусе размещены специализированные лаборатории для подготовки кадров по наиболее востребованным направлениям: «Поварское и кондитерское дело», «Туризм», «Гостиничное дело», «Торговое дело» и «Операционная деятельность в логистике». Также в учреждении открыты 11 современных мастерских. В ближайшие годы регион продолжит активную работу по модернизации образовательной инфраструктуры.
«На 2026 год в федпроект “Профессионалитет” национального проекта “Молодежь и дети” включены физкультурно-оздоровительный комплекс и учебный корпус Астраханского политехнического колледжа по адресу Куликова, 42, — прокомментировал начальник управления развития общего, дополнительного образования, воспитательной работы и социализации детей министерства образования и науки региона Артем Сухоносов. — Кроме того, у нас уже есть четкое понимание по перечню объектов, которые будут модернизированы в 2027 году, в том числе общежитие политехнического колледжа».
Нацпроект «Молодежь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.