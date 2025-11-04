Ричмонд
+7°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

МЧС: 50 человек были эвакуированы во время пожара в кафе в центре Минска

Пожар произошел в кафе в центре Минска.

Источник: Комсомольская правда

В Минске 50 человек были эвакуированы из здания во время пожара в кафе в центре города. Подробности сообщили в пресс-службе МЧС.

Возгорание произошло 4 ноября в кафе «Баклажан», расположенном на по улице Комсомольской в центре Минска.

До прибытия подразделений МЧС из здания эвакуировались 50 человек. К счастью, никто не пострадал.

Предварительно установлено, что пожар в помещении кафе произошел из-за возгорания отложений в вентиляционной шахте.

Еще житель Минского района погиб, надышавшись паров краски при ремонте: «Уровень толуола превышал смертельную дозу в 18 раз».

Тем временем ученые сообщили о мощнейшей вспышке на Солнце: «Максимум излучения».