МЧС: 50 человек были эвакуированы во время пожара в кафе в центре Минска

В Минске 50 человек были эвакуированы из здания во время пожара в кафе в центре города. Подробности сообщили в пресс-службе МЧС.
Возгорание произошло 4 ноября в кафе «Баклажан», расположенном на по улице Комсомольской в центре Минска.
До прибытия подразделений МЧС из здания эвакуировались 50 человек. К счастью, никто не пострадал.
Предварительно установлено, что пожар в помещении кафе произошел из-за возгорания отложений в вентиляционной шахте.
