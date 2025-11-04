На Триумфальной площади в Москве благоустроили общественное пространство

Со стороны здания Москомархитектуры появился оригинальный газон с небольшими холмиками из геопластики. От пешеходной части его отделили подпорной стенкой из архитектурного бетона, на которой сделали удобные деревянные сиденья. Еще два зеленых островка с газоном и деревьями разместили со стороны Садового кольца и 1-й Брестской улицы. В вечерние часы эти пространства украшает ландшафтная подсветка.