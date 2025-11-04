На Триумфальной площади в Москве благоустроили общественное пространство

Территорию площадью 0,4 гектара благоустроили перед зданием Москомархитектуры на Триумфальной площади в столице в соответствии с задачами нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Пространство стало более удобным и привлекательным для горожан и туристов, рассказали в комплексе городского хозяйства Москвы.
В этом году специалисты обновили территорию между 1-й и 2-й Брестскими улицами. Парковка сохранилась на прежнем месте, ее отделили ограничительными столбиками и шлагбаумами. Остальное пространство замостили гранитной плиткой такого же цвета и формы, как на другой части площади, что придало территории единый стиль.
Со стороны здания Москомархитектуры появился оригинальный газон с небольшими холмиками из геопластики. От пешеходной части его отделили подпорной стенкой из архитектурного бетона, на которой сделали удобные деревянные сиденья. Еще два зеленых островка с газоном и деревьями разместили со стороны Садового кольца и 1-й Брестской улицы. В вечерние часы эти пространства украшает ландшафтная подсветка.
На площади также установили фонари с энергосберегающими светильниками, разместили скамейки и урны. Рабочие уложили новый асфальт в проездах и на парковке, нанесли разметку и выполнили облицовку наружных частей инженерных сооружений.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.