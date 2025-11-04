В 16 селах Джанкойского района Крыма открылись медпункты и амбулатории

В населенных пунктах начали работу 6 амбулаторий и 10 ФАПов. В них, кроме получения первичных медицинских услуг, жители смогут пройти первый этап диспансеризации, профилактический медосмотр и вакцинацию. Учреждения оснащены мебелью и необходимым оборудованием, что позволяет проводить диагностику и оказывать помощь на месте, без поездок в районный центр, что особенно важно для жителей отдаленных населенных пунктов.