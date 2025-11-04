Ричмонд
В 16 селах Джанкойского района Крыма открылись медпункты и амбулатории

Кроме получения первичных медуслуг, там можно пройти первый этап диспансеризации, профосмотр и вакцинацию.

Фельдшерско-акушерские пункты (ФАПы) и врачебные амбулатории введены в эксплуатацию на территории 16 сел Джанкойского района Республики Крым. Медучреждения открыли в этом году по нацпроекту «Продолжительная и активная жизнь», сообщили в районной администрации.

В населенных пунктах начали работу 6 амбулаторий и 10 ФАПов. В них, кроме получения первичных медицинских услуг, жители смогут пройти первый этап диспансеризации, профилактический медосмотр и вакцинацию. Учреждения оснащены мебелью и необходимым оборудованием, что позволяет проводить диагностику и оказывать помощь на месте, без поездок в районный центр, что особенно важно для жителей отдаленных населенных пунктов.

Главная цель нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» — достижение новых показателей долголетия граждан. К 2030 году планируется увеличить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет, а к 2036 году — до 81 года. С помощью нацпроекта обновляются медицинские учреждения, совершенствуется система реабилитации, развивается сеть национальных исследовательских центров, идет работа по цифровизации здравоохранения. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.