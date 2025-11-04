В башкирском городе Белебее отремонтировали детский сад

«Замена окон и напольного покрытия существенно улучшила микроклимат в группах. Теперь нашим воспитанникам будет тепло и комфортно заниматься и играть. От лица всего коллектива, родителей и воспитанников огромное спасибо всем, кто помог воплотить эту мечту в реальность», — отметила заведующая детским садом Нина Ртищева.