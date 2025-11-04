В башкирском городе Белебее отремонтировали детский сад

Детский сад «Айгуль» в городе Белебее Республики Башкортостан обновили по нацпроекту «Семья». Об этом сообщили в администрации Белебеевского района.
Дошкольное учреждение было построено в 1981 году и требовало ремонта. В процессе работ в 14 помещениях детсада заменили линолеум, установили оконные блоки. В результате в групповых комнатах стало теплее, светлее и уютнее.
«Замена окон и напольного покрытия существенно улучшила микроклимат в группах. Теперь нашим воспитанникам будет тепло и комфортно заниматься и играть. От лица всего коллектива, родителей и воспитанников огромное спасибо всем, кто помог воплотить эту мечту в реальность», — отметила заведующая детским садом Нина Ртищева.
Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.