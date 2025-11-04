В Иркутске торжественно отметили День народного единства

В Иркутске прошли масштабные праздничные мероприятия, посвященные Дню народного единства. В церемониях приняли участие высшее руководство региона: губернатор Игорь Кобзев, председатель Заксобрания Александр Ведерников, депутат Госдумы Сергей Тен и мэр города Руслан Болотов, а также ветераны, участники СВО, религиозные лидеры и представители национальных объединений. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города.
Торжества начались с шествия по территории мемориального комплекса «Иерусалимская гора», где состоялось возложение цветов к памятным знакам различных конфессий — иудейской, мусульманской, католической, лютеранской и православной часовне.
— В нашем городе живут представители разных национальностей и вероисповеданий. И все поддерживают здесь мир и согласие, сохраняют духовно-нравственные традиции, передают их молодежи, трудятся на благо города. Мы бережно и с гордостью храним память о тех, кто внес свой вклад в развитие Иркутска и страны: способствовал развитию науки, образования, медицины и промышленности, стал героем труда или боевых действий, — отметил Руслан Болотов.
Празднование продолжилось на площади перед Дворцом спорта «Труд» митинг-концертом «Народов много — Родина одна!» с участием творческих коллективов.