В Иркутске торжественно отметили День народного единства

— В нашем городе живут представители разных национальностей и вероисповеданий. И все поддерживают здесь мир и согласие, сохраняют духовно-нравственные традиции, передают их молодежи, трудятся на благо города. Мы бережно и с гордостью храним память о тех, кто внес свой вклад в развитие Иркутска и страны: способствовал развитию науки, образования, медицины и промышленности, стал героем труда или боевых действий, — отметил Руслан Болотов.