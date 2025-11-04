Ричмонд
+7°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Иркутске торжественно отметили День народного единства

Празднование началось с шествия по территории мемориального комплекса «Иерусалимская гора».

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

В Иркутске прошли масштабные праздничные мероприятия, посвященные Дню народного единства. В церемониях приняли участие высшее руководство региона: губернатор Игорь Кобзев, председатель Заксобрания Александр Ведерников, депутат Госдумы Сергей Тен и мэр города Руслан Болотов, а также ветераны, участники СВО, религиозные лидеры и представители национальных объединений. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города.

Торжества начались с шествия по территории мемориального комплекса «Иерусалимская гора», где состоялось возложение цветов к памятным знакам различных конфессий — иудейской, мусульманской, католической, лютеранской и православной часовне.

— В нашем городе живут представители разных национальностей и вероисповеданий. И все поддерживают здесь мир и согласие, сохраняют духовно-нравственные традиции, передают их молодежи, трудятся на благо города. Мы бережно и с гордостью храним память о тех, кто внес свой вклад в развитие Иркутска и страны: способствовал развитию науки, образования, медицины и промышленности, стал героем труда или боевых действий, — отметил Руслан Болотов.

Празднование продолжилось на площади перед Дворцом спорта «Труд» митинг-концертом «Народов много — Родина одна!» с участием творческих коллективов.