Первый сезон охоты на медведя в Беларуси: лимит почти исчерпан — интерес огромный

Как рассказал начальник управления охотничьего хозяйства республиканского государственно-общественного объединения «Белорусское общество охотников и рыболовов» Сергей Цебрук на пресс-конференции, отвечая на вопрос Smartpress.by, все животные были добыты белорусскими гражданами, иностранные охотники пока не участвовали в отстреле.
По его словам, высокий интерес местных охотников связан с ажиотажем, возникшим в начале сезона: охота на медведей открыта впервые. Еженедельно проводился розыгрыш, по итогам которого от 5 до 6 человек получали право на выезд — именно таким образом было добыто 15 медведей. Эта система, по словам Цебрука, позволила избежать конфликтов и обеспечить равные шансы всем желающим.
Что касается иностранных охотников, то интерес к охоте на медведя имеется у граждан России, однако для них цена выше, и приоритет в основном остаётся за белорусами — внутренний спрос ещё не полностью удовлетворён, отметил представитель общества. Единственным ограничением для всех категорий остаётся общий небольшой лимит добычи.
Также на пресс‑конференции было объявлено, что охота на медведя планируется и в следующем году.
С 1 июля 2025 года в Беларуси официально разрешена охота на бурого медведя — впервые в истории суверенной страны и впервые за почти сто лет. Запрет действовал с 1930-х годов. Решение было принято Министерством лесного хозяйства на фоне роста популяции хищника: по данным ведомства, к 2023 году численность бурого медведя достигла около 700 особей, в то время как в 2003 году их было всего 150. Основная часть популяции сосредоточена на севере страны.
Охота разрешена до 31 декабря на территориях с наибольшей плотностью зверя: в Бегомльском, Богушевском, Витебском, Лиозненском, Суражском, Ушачском и Борисовском лесхозах. Участвовать могут только охотники с опытом не менее трёх лет.
Бурый медведь по-прежнему внесён в Красную книгу, а нарушение порядка охоты на него влечёт уголовную ответственность.