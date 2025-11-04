Первый сезон охоты на медведя в Беларуси: лимит почти исчерпан — интерес огромный

С 1 июля 2025 года в Беларуси официально разрешена охота на бурого медведя — впервые в истории суверенной страны и впервые за почти сто лет. Запрет действовал с 1930-х годов. Решение было принято Министерством лесного хозяйства на фоне роста популяции хищника: по данным ведомства, к 2023 году численность бурого медведя достигла около 700 особей, в то время как в 2003 году их было всего 150. Основная часть популяции сосредоточена на севере страны.