В Тамбове появилась новая спортивная площадка

Новую спортивную площадку обустроили на улице Пензенской в Тамбове в целях реализации госпрограммы «Спорт России». На открытии объекта заслуженный мастер спорта и олимпийский чемпион по боксу Евгений Тищенко провел для присутствующих спортивную зарядку, сообщили в городской администрации.
Спортивное пространство включает зоны для футбола и стритбола, кроссфита, подготовки к ГТО, инклюзивное оборудование, площадки для настольного тенниса и детские игровые зоны. Для удобства оборудована велопарковка.
Объект стал третьим в регионе, построенным по проекту «100 спортивных площадок для России». Каждый может провести там полноценную тренировку. На площадке расположен информационный стенд с программой «Тренировка за 30 минут» с картинками и описаниями упражнений.
Государственная программа «Спорт России» направлена на создание и улучшение условий для занятий физической активностью, популяризацию массового спорта и повышение качества жизни россиян. В стране расширяется соответствующая инфраструктура, проходят массовые мероприятия, реализуется Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне», а также появляются новые возможности для тренировок среди детей. Программа реализуется по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.