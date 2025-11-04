4 тысячи уральцев приняли участие в крестном ходе

«Сегодня праздник, государственный праздник. Мы вспоминаем прошлые события: 400 лет назад, смутное время, явление Иконы Божьей матери и спасение Москвы и страны. И думаем про сегодня. Нам сегодня надо спасать страну. Вокруг кого объединиться? Мы видим, что наш Патриарх, наш Президент сегодня объединяются вокруг веры, Церкви и иконы Казанской. Поэтому и нам стоит следовать этим путем, и наше единство будет вокруг Бога», — подчеркнул Митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений.