Как самарские родители чаще называли своих новорожденных дочерей и сыновей в октябре

В октябре самарские родители чаще называли своих новорожденных дочерей и сыновей — София и Михаил, сообщает пресс-служба Комитета ЗАГС Самарской области..
В ТОП-5 самых популярных имен октября также вошли:
для мальчиков: Александр, Артем, Матвей, Максим, Роман.
для девочек: Василиса, Анна, Мария, Ева, Мирослава.
Список редких и необычных имен пополнили:
для мальчиков: Клим, Оскар, Пантелеймон, Ростислав, Феодор.
для девочек: Божена, Галина, Елена, Олеся, Юстина.
Важно! Выбрать имя малышу родители могут с помощью интерактивного сервиса на портале «Единый государственный реестр ЗАГС» (ЕГР ЗАГС). В перечне государственного реестра — 12 311 имен!