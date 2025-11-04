Ричмонд
Как самарские родители чаще называли своих новорожденных дочерей и сыновей в октябре

Среди редких и необычных имен для мальчиков — Феодор, для девочек — Юстина.

В октябре самарские родители чаще называли своих новорожденных дочерей и сыновей — София и Михаил, сообщает пресс-служба Комитета ЗАГС Самарской области.‍.

В ТОП-5 самых популярных имен октября также вошли:

для мальчиков: Александр, Артем, Матвей, Максим, Роман.

для девочек: Василиса, Анна, Мария, Ева, Мирослава.

Список редких и необычных имен пополнили:

для мальчиков: Клим, Оскар, Пантелеймон, Ростислав, Феодор.

для девочек: Божена, Галина, Елена, Олеся, Юстина.

Важно! Выбрать имя малышу родители могут с помощью интерактивного сервиса на портале «Единый государственный реестр ЗАГС» (ЕГР ЗАГС). В перечне государственного реестра — 12 311 имен!