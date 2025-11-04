Ричмонд
В Электростали открыли обновленную центральную площадь

Это одна из самых больших площадей в Подмосковье: она может вместить до 20 тысяч человек.

Центральную площадь в Электростали — одну из самых больших площадей в Подмосковье — благоустроили при поддержке нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Об этом сообщили в региональном министерстве информации и молодежной политики.

Преображение локации было разделено на несколько этапов. В 2023 году на площади обустроили современную зону отдыха, очистив местный пруд и установив три фонтана. Этой осенью на территории заменили плитку и бордюрный камень, провели современное освещение, посадили деревья. Основным элементом благоустройства стала возвращенная по просьбам горожан Аллея Славы с новой стелой.

Изначально аллея была открыта в 1978 году. На новой стеле из архитектурного бетона увековечены имена Героев Советского Союза, интернациональных войн, Героев Труда и Героев России.

«Это одна из самых больших площадей в нашем регионе: она может вместить около 20 тысяч человек. Для горожан создали несколько функциональных зон: просторную площадку для проведения концертов, Аллею Славы с информационными стендами об истории города и его выдающихся жителях, а также две организованные парковочные зоны», — рассказал исполнительный секретарь местного отделения «Единой России» Эрленд Гурский.

Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.

