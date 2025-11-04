Губернатор Самарской области поздравил жителей с Днем народного единства

Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев 4 ноября поучаствовал в торжественном мероприятии в честь Дня народного единства и наградил жителей губернии, которые своим трудом внесли большой вклад в социально-экономическое развитие региона. Герою РФ, летчику-космонавту Олегу Кононенко он вручил знак «Почетный гражданин Самарской области». В празднике участвовали общественники, представители предприятий, вузов, участники СВО. Вячеслав Федорищев напомнил слова президента Владимира Путина о том, что День народного единства знаменует любовь к России и сплоченность многонационального народа.
«Сегодня здесь собрались люди, которые своим трудом внесли неоценимый вклад в развитие родной земли и всей страны. Всеми вами гордится наш регион и вся наша большая страна», — сказал Вячеслав Федорищев.
Глава региона подчеркнул, что в Год защитника Отечества особенно важно единство в ходе СВО. Он поблагодарил жителей региона, а активную жизненную позицию, за поддержку бойцов и их близких. Также Вячеслав Федорищев напомнил, что 5 ноября стартует форум «Россия — спортивная держава», в котором примут участие гости из разных стран.
В этот день жители региона получили государственные награды. Травматолог-ортопед больницы имени Середавина Александр Акимов стал «Народным врачом Самарской области». Почетный знак «За труд во благо земли Самарской» вручили исполнительному директору РВИО в Самарской области Ирине Жичкиной и председателю организации ветеранов боевых действий Константину Клюеву.