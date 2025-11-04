Деньги вместо отпуска: многим уфимцам понравилось недавнее предложение депутатов

Опрос, проведенный сервисом Superjob, выявил гендерные различия: мужчины чаще женщин одобряют инициативу (68% против 60% соответственно). Также против предложения чаще выступают те, кто получает менее 50 тысяч рублей в месяц, по сравнению с более высокооплачиваемыми работниками.