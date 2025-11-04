Деньги вместо отпуска: многим уфимцам понравилось недавнее предложение депутатов

Большинство трудящихся уфимцев высказались за введение денежной компенсации за неиспользованные дни отпуска по итогам года. Согласно данным аналитиков, 64% жителей столицы Башкирии считают, что у работников должно быть право выбора — отдохнуть или получить денежную выплату.
Инициатива, предложенная депутатами и поступившая на рассмотрение министру труда и соцзащиты России Антону Котякову, нашла значительную поддержку среди горожан. Однако 13% респондентов выступили против, опасаясь, что работодатели могут злоупотреблять новой нормой, заменяя реальный отдых денежными выплатами. Еще 23% затруднились с ответом.
Опрос, проведенный сервисом Superjob, выявил гендерные различия: мужчины чаще женщин одобряют инициативу (68% против 60% соответственно). Также против предложения чаще выступают те, кто получает менее 50 тысяч рублей в месяц, по сравнению с более высокооплачиваемыми работниками.
Уровень поддержки значительно выше среди тех, у кого к концу года остаются неиспользованные дни отпуска (72%), чем среди тех, у кого таких дней не будет (58%).
