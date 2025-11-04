Мобильная бригада врачей в Рязанской области осмотрела жителей села Троица

Отметим, что с февраля 2025 года передвижная клиника посетила 37 населенных пунктов Рязанской области. Медицинские бригады осмотрели свыше 4 тысяч человек, из которых 500 — дети. На месте врачи проводили консультации, делали ЭКГ, флюорографию и другие обследования. В ходе выездов специалисты диагностировали разные заболевания, в том числе сердечно-сосудистые болезни и онкологические. Например, в этом году медики выявили девять случаев злокачественных новообразований и оперативно приступили к лечению. Вместе с врачами на выездах работали и специалисты из других сфер. Они консультировали жителей по вопросам социальной поддержки, оформления выплат, переобучения и юридической помощи. В следующем году автопоезд «Забота и здоровье» продолжит свою работу.