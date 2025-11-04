Мобильная бригада врачей в Рязанской области осмотрела жителей села Троица

Социальный автопоезд «Забота и здоровье» посетил село Троица Спасского района Рязанской области. Выезды организованы в соответствии с задачами национального проекта «Продолжительная и активная жизнь», сообщили в региональном министерстве здравоохранения.
Посетить мобильную бригаду медиков смогли жители этого населенного пункта, а также соседних: сел Красильниково, Собчаково, Огородниково, Половского, Дубовичье и других. Их осмотрели терапевт, невролог, кардиолог, эндокринолог и офтальмолог. Комплексную оценку состояния здоровья прошли более 170 пациентов. Некоторым были выданы направления на дополнительное обследование в медучреждения Рязани.
Отметим, что с февраля 2025 года передвижная клиника посетила 37 населенных пунктов Рязанской области. Медицинские бригады осмотрели свыше 4 тысяч человек, из которых 500 — дети. На месте врачи проводили консультации, делали ЭКГ, флюорографию и другие обследования. В ходе выездов специалисты диагностировали разные заболевания, в том числе сердечно-сосудистые болезни и онкологические. Например, в этом году медики выявили девять случаев злокачественных новообразований и оперативно приступили к лечению. Вместе с врачами на выездах работали и специалисты из других сфер. Они консультировали жителей по вопросам социальной поддержки, оформления выплат, переобучения и юридической помощи. В следующем году автопоезд «Забота и здоровье» продолжит свою работу.
Главная цель нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» — достижение новых показателей долголетия граждан. К 2030 году планируется увеличить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет, а к 2036 году — до 81 года. С помощью нацпроекта обновляются медицинские учреждения, совершенствуется система реабилитации, развивается сеть национальных исследовательских центров, идет работа по цифровизации здравоохранения. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.