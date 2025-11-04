В Брянской области бизнесменам помогут разобраться с маркировкой рекламы

В ходе индивидуальной консультации участники получат практические рекомендации по законодательным требованиям и основам маркировки. Они узнают, как отличить рекламный контент от информационной публикации. Также им расскажут об особенностях форматов рекламы. Каждая консультация адаптируется под конкретные задачи бизнеса и направлена на решение практических вопросов продвижения.