В Брянской области бизнесменам помогут разобраться с маркировкой рекламы

Бизнесмены Брянской области могут получить профессиональную консультацию по вопросам маркировки интернет-рекламы. Поддержка предпринимателям оказывается в том числе по нацпроекту «Эффективная и конкурентная экономика», сообщили в Брянском областном центре оказания услуг «Мой бизнес».
Консультации проводит Татьяна Мазур — основатель и руководитель частной юридической практики, экс федеральный судья. Ее профессиональный опыт позволяет детально разбираться в самых сложных вопросах рекламного законодательства.
«В мире современной рекламы каждый шаг должен быть юридически безупречным! Многие предприниматели теряются в новых правилах маркировки, рискуя штрафами. Наша задача — превратить сложные требования в преимущество для бизнеса, защитив его потенциал от рисков и открыв новые возможности для роста», — отметила руководитель центра поддержки предпринимательства «Мой бизнес — Брянск» Надежда Макарова.
В ходе индивидуальной консультации участники получат практические рекомендации по законодательным требованиям и основам маркировки. Они узнают, как отличить рекламный контент от информационной публикации. Также им расскажут об особенностях форматов рекламы. Каждая консультация адаптируется под конкретные задачи бизнеса и направлена на решение практических вопросов продвижения.
Количество консультаций ограничено. Записаться можно до 10 декабря, позвонив по телефону +7 (4832) 58−92−16.
Цели нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика» — развитие экономики, финансового рынка, конкуренции, поддержка предпринимательства, рост производительности труда и инвестиционной активности, а также снижение негативного влияния на окружающую среду. Особое внимание уделено перспективам промышленных секторов экономики, высоким технологиям и молодежному бизнесу. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.