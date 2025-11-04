Ремонт автотранспортного колледжа в Костроме завершат в 2026 году

Реконструкцию автотранспортного колледжа в Костроме завершат в следующем году. Его обновляют по национальному проекту «Молодежь и дети», сообщили в департаменте образования и науки Костромской области.
Здание капитально ремонтируют впервые с 1963 года. Работы ведутся в соответствии с графиком. Сейчас в учреждении проводят перепланировку учебных помещений: кабинетов и мастерских. Кроме этого, специалисты меняют окна, двери, электрику, перекрытия, охранную и пожарную сигнализации, канализацию, отопление и вентиляцию, а также устанавливают индивидуальный тепловой пункт.
Нацпроект «Молодежь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.