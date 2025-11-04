Уголовное дело из-за дороги в Омской области могут возбудить в четвертый раз

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин дал поручение повторно рассмотреть вопрос о возбуждении уголовного дела в связи с критическим состоянием дороги в Одесском районе Омской области. Это уже четвертая попытка привлечь ответственных за бездействие в ремонте единственной дороги, которая соединяет несколько важных населенных пунктов района.