Уголовное дело из-за дороги в Омской области могут возбудить в четвертый раз

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин дал поручение повторно рассмотреть вопрос о возбуждении уголовного дела в связи с критическим состоянием дороги в Одесском районе Омской области. Это уже четвертая попытка привлечь ответственных за бездействие в ремонте единственной дороги, которая соединяет несколько важных населенных пунктов района.
Проблема сохраняется на протяжении многих лет: дорога разбита, местами размыта, а жители неоднократно обращались в местные и региональные органы власти — безрезультатно. В июле 2025 года ситуация вновь привлекла внимание общественности и была доведена до сведения Бастрыкина.
Ранее региональный следственный комитет трижды возбуждал уголовные дела, однако каждый раз прокуратура Одесского района отменяла постановления. Попытки следственных органов обжаловать такие решения — вплоть до уровня прокурора Омской области — не дали результата.
Теперь расследование передано под особый контроль центрального аппарата СК России. Следователям поручено вновь установить наличие признаков преступления и, при наличии оснований, возбудить дело. О ходе и итогах проверки они обязаны будут доложить лично главе ведомства.
