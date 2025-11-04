Ричмонд
Уголовное дело из-за дороги в Омской области могут возбудить в четвертый раз

Глава СК России Александр Бастрыкин поручил разобраться в многолетней проблеме жителей Одесского района.

Источник: Комсомольская правда

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин дал поручение повторно рассмотреть вопрос о возбуждении уголовного дела в связи с критическим состоянием дороги в Одесском районе Омской области. Это уже четвертая попытка привлечь ответственных за бездействие в ремонте единственной дороги, которая соединяет несколько важных населенных пунктов района.

Проблема сохраняется на протяжении многих лет: дорога разбита, местами размыта, а жители неоднократно обращались в местные и региональные органы власти — безрезультатно. В июле 2025 года ситуация вновь привлекла внимание общественности и была доведена до сведения Бастрыкина.

Ранее региональный следственный комитет трижды возбуждал уголовные дела, однако каждый раз прокуратура Одесского района отменяла постановления. Попытки следственных органов обжаловать такие решения — вплоть до уровня прокурора Омской области — не дали результата.

Теперь расследование передано под особый контроль центрального аппарата СК России. Следователям поручено вновь установить наличие признаков преступления и, при наличии оснований, возбудить дело. О ходе и итогах проверки они обязаны будут доложить лично главе ведомства.

