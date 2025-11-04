В Ростовской области в аварию попал микроавтобус с юными хоккеистами

В Ростовской области случилась авария с участием микроавтобуса, перевозившего детскую хоккейную команду. Подробности сообщает прокуратура региона.
— Установлено, что вечером 3 ноября 2025 года на автодороге в Волгодонском районе произошло дорожно-транспортное происшествие с участием легковых автомобилей и микроавтобуса, перевозившего детскую хоккейную команду. В результате ДТП есть пострадавшие и погибшие, — говорится в сообщении.
По предварительным данным, массовую аварию спровоцировал водитель «Хендай Солярис». Мужчина не справился с управлением и врезался в автомобиль «Киа Спортейдж», ехавший по встречной полосе. От удара деталь «Киа» отлетела в «Тойоту Королла», которая двигалась сзади. А затем в «Тойоту» въехал еще и микроавтобус, перевозивший юных хоккеистов.
В результате ДТП шестерых детей доставили в больницу для оказания помощи и обследования. Серьезно пострадала 14-летняя девочка, ее направили в БСМП.
В аварии погибли 55-летний водитель и 58-летний пассажир «Хендая». Кроме того, 36-летний мужчина за рулем «Киа» и его 60-летний спутник с травмами были доставлены в больницу.
Подпишись на нас в МАХ и в Telegram!
Читайте также.