В Ростовской области в аварию попал микроавтобус с юными хоккеистами

По предварительным данным, массовую аварию спровоцировал водитель «Хендай Солярис». Мужчина не справился с управлением и врезался в автомобиль «Киа Спортейдж», ехавший по встречной полосе. От удара деталь «Киа» отлетела в «Тойоту Королла», которая двигалась сзади. А затем в «Тойоту» въехал еще и микроавтобус, перевозивший юных хоккеистов.