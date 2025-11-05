20 тонн поддержки: что Кубань передала Херсонской и Запорожской области

«Мы уже четвертый год доставляем грузы и военного, и гражданского профиля — делаем это по предварительной конечно заявке для того, чтобы возить то, что требуется и нужно. И эта работа у нас уже приобрела определенную систему», — отметил секретарь Краснодарского реготделения «Единой России», первый вице-спикер ЗСК Николай Гриценко.
Гуманитарная помощь была отправлена не только для военных, но и гражданским жителям воссоединенных регионов. В составе груза:
Бутилированная вода Дизельные генераторы Бензиновые генераторы Продовольствие Строительные материалы Всего 20 тонн.
