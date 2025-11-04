В Омске из-за морозов снова лопнула теплотрасса

В условиях аномально низких температур в Омске произошел очередной порыв на тепловой магистрали. Авария случилась на улице Красный Путь, 20/1, в Центральном округе. Из-за повреждения трубы отключены отопление и горячее водоснабжение в близлежащих домах.
«По улице течет вода, идет пар со стороны Добровольского — явно горячая. У нас в доме полностью пропало отопление», — сообщил местный житель в социальных сетях.
По информации от горожан, отсутствие тепла также зафиксировано в домах на улицах Берко Цемента, Омской и Масленникова, 179. Ранее аналогичные проблемы возникали на Коммунальной, Магистральной, 5-й Кордной и Мамина-Сибиряка.
Жалобы на регулярные отключения отопления продолжают поступать в городские СМИ и соцсети. Омичи жалуются, что в условиях сильных морозов каждая коммунальная авария создает высокий риск того, что дом останется без тепла.
Представители ресурсоснабжающих организаций пока не прокомментировали масштабы повреждения и сроки восстановления подачи тепла. Работы по ликвидации аварии находятся в процессе.