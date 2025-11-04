В Самарской области изменили формулировку увольнения госслужащего

В Самаре прокуратура выявила, что бывший налоговый инспектор совершил коррупционное правонарушение. Госслужащий при выполнении своей работы столкнулся с конфликтом интересов и получал личную выгоду.
«Государственный служащий уволен со службы по собственной инициативе», — прокомментировала пресс-служба прокуратуры Самарской области.
Прокуратура провела проверку, подтвердила факт нарушения и обратилась в суд. Там требования надзорного органа поддержали и изменили формулировку увольнения госслужащего в связи с утратой доверия. Когда решение суда вступит в силу, прокуратура будет контролировать его исполнение.