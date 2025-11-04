Ричмонд
+9°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Самарской области изменили формулировку увольнения госслужащего

В Самаре налогового инспектора уволили в связи с утратой доверия.

Источник: Комсомольская правда

В Самаре прокуратура выявила, что бывший налоговый инспектор совершил коррупционное правонарушение. Госслужащий при выполнении своей работы столкнулся с конфликтом интересов и получал личную выгоду.

«Государственный служащий уволен со службы по собственной инициативе», — прокомментировала пресс-служба прокуратуры Самарской области.

Прокуратура провела проверку, подтвердила факт нарушения и обратилась в суд. Там требования надзорного органа поддержали и изменили формулировку увольнения госслужащего в связи с утратой доверия. Когда решение суда вступит в силу, прокуратура будет контролировать его исполнение.