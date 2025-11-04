В поселке Долгое в Орловской области пройдет мастер-класс по вокалу

Мастер-класс «Научись петь сегодня» состоится 7 ноября в межпоселенческом культурно-досуговом центре поселка городского типа Долгое в Орловской области. Проведение подобных культурных мероприятий соответствует целям нацпроекта «Семья», сообщили в региональном департаменте культуры.
Мастер-класс по вокалу — это занятие, направленное на развитие исполнительского мастерства, включающее работу над постановкой дыхания, вокальные упражнения для улучшения диапазона и тембра, а также раскрытие уникального голоса. Развить способности участникам поможет опытный преподаватель.
Занятие будет разбито на блоки, включающие практику, теорию и исполнение. Участники мероприятия познакомятся с разными направлениями музыки и сами смогут выбрать направления и жанр для вокала.
Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.