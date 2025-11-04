На Кубани прошли соревнования лидеров туристской индустрии

Конкурс состоял из двух этапов: заочного и очного. Сначала оценивали домашнее задание: необходимо было приготовить фирменное блюдо и записать короткую видеопрезентацию. Затем финалистов допустили к практической работе. На площадке каждый конкурсант за 1,5 часа должен был приготовить блюдо с региональной идентичностью курортов Краснодарского края. Жюри оценивало не только вкус, наличие обязательных ингредиентов и гармоничное сочетание всех компонентов, но и оригинальность презентации. Особое внимание уделили соблюдению санитарных норм, организации рабочего места и рациональному использованию продуктов.