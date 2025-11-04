На Кубани прошли соревнования лидеров туристской индустрии

Соревнования поваров и представителей сферы гостеприимства в ходе конкурса «Курортный Олимп» состоялись в Краснодарском крае. Событие соответствует целям и задачам национального проекта «Туризм и гостеприимство», сообщили в региональном министерстве курортов, туризма и олимпийского наследия.
К участию в «Курортном Олимпе» в номинации «Лучший повар» допустили работников со стажем в профессии не менее одного года без ограничений по возрасту и квалификации. Заявки подали около 20 человек, в финал вышли 12 сильнейших кулинаров.
Конкурс состоял из двух этапов: заочного и очного. Сначала оценивали домашнее задание: необходимо было приготовить фирменное блюдо и записать короткую видеопрезентацию. Затем финалистов допустили к практической работе. На площадке каждый конкурсант за 1,5 часа должен был приготовить блюдо с региональной идентичностью курортов Краснодарского края. Жюри оценивало не только вкус, наличие обязательных ингредиентов и гармоничное сочетание всех компонентов, но и оригинальность презентации. Особое внимание уделили соблюдению санитарных норм, организации рабочего места и рациональному использованию продуктов.
Также в Краснодаре провели очный этап конкурса лидеров туристской индустрии в номинациях «Лучший администратор» и «Лучшая горничная». Отбор прошли 47 человек. Профессионалы отрасли выполнили тестирование, прошли собеседование и на практике продемонстрировали свои профессиональные знания и мастерство. Победители получат диплом и денежный приз: 200 тысяч рублей — за первое место, 150 тысяч и 100 тысяч рублей — за второе и третье.
Отметим, что ежегодный конкурс «Курортный Олимп» в этом году проходит в Краснодарском крае уже в 20-й раз. Его главная цель — повышение престижа профессий санаторно-курортного и туристского комплекса, поддержка и поощрение лучших специалистов и стимулирование профессионального роста. На мероприятии представлены 24 номинации. Церемонию награждения проведут 28 ноября в Геленджике.
Национальный проект «Туризм и гостеприимство» помогает развивать инфраструктуру, производить оборудование, готовить кадры для отрасли и продвигать путешествия как по России, так и за рубежом. Туристы получают качественный сервис и отличные впечатления, а бизнес — поддержку государства. Все это делает поездки удобными, безопасными и интересными. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.