В Свердловской области провели рейд по выявлению водителей, скрывающих номера

Он прошел на федеральной трассе М-12 «Восток».

Источник: Госавтоинспекция Свердловской области

В Свердловской области инспекторы Госавтоинспекции совместно сотрудниками ГК «Автодор» на 1469 километре федеральной трассы М-12 «Восток» в Красноуфимском районе провели рейд «Скрытый номер». Его цель — выявление водителей, которые скрывают государственные регистрационные знаки. Делают они это, чтобы избежать ответственности за нарушения ПДД.

— В ходе рейда инспекторы остановили автомобиль «Лада Веста» под управлением 52-летнего жителя Красноуфимска. Проверка показала, что водитель заранее снял номера перед выездом на скоростной платный участок трассы. Мужчина пояснил, что двигался в поселок Октябрьский и снял знаки, чтобы не оплачивать проезд, — рассказали в Госавтоинспекции Свердловской области.

На водителя составили административный протокол. Ему грозит штраф в 5 тысяч рублей или лишение прав на срок до трех месяцев.

В Госавтоинспекции сообщили, что на прошлой неделе в аналогичном рейде были выявлены три нарушения. Тогда двух автовладельцев привлекли по статье за повторную езду без номеров. Им грозит лишение прав на срок от 1 года до 1,5 лет.