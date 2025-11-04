В Свердловской области провели рейд по выявлению водителей, скрывающих номера

В Госавтоинспекции сообщили, что на прошлой неделе в аналогичном рейде были выявлены три нарушения. Тогда двух автовладельцев привлекли по статье за повторную езду без номеров. Им грозит лишение прав на срок от 1 года до 1,5 лет.