В ауле Мафэхабль Республики Адыгеи отремонтировали спортплощадку

Футбольную площадку отремонтировали в ауле Мафэхабль Майкопского района Адыгеи при поддержке национального проекта «Инфраструктура для жизни». Об этом сообщили в региональном учреждении «Государственная экспертиза проектной документации и результатов инженерных изысканий».
Благоустройство территории стало возможным благодаря экономии средств после модернизации в ауле парковой зоны возле мечети. На футбольной площадке специалисты уложили новое асфальтобетонное покрытие по периметру поля и демонтировали старый забор, заменив его на новый.
В минстрое региона напомнили, что в этом году на средства нацпроекта «Инфраструктура для жизни» в республике запланировано благоустроить 24 общественные территории. На 22 пространствах работы уже завершены.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.