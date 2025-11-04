Ричмонд
В ауле Мафэхабль Республики Адыгеи отремонтировали спортплощадку

В этом году по нацпроекту в регионе благоустроили уже свыше 20 общественных территорий.

Футбольную площадку отремонтировали в ауле Мафэхабль Майкопского района Адыгеи при поддержке национального проекта «Инфраструктура для жизни». Об этом сообщили в региональном учреждении «Государственная экспертиза проектной документации и результатов инженерных изысканий».

Благоустройство территории стало возможным благодаря экономии средств после модернизации в ауле парковой зоны возле мечети. На футбольной площадке специалисты уложили новое асфальтобетонное покрытие по периметру поля и демонтировали старый забор, заменив его на новый.

В минстрое региона напомнили, что в этом году на средства нацпроекта «Инфраструктура для жизни» в республике запланировано благоустроить 24 общественные территории. На 22 пространствах работы уже завершены.

Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни»  — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.