В селе Колшево Ивановской области медики провели прием пациентов

В состав бригады вошли ведущие практикующие врачи, а также ординаторы и студенты Ивановского государственного медицинского университета. Неврологический осмотр пациентов провел заведующий кафедрой неврологии, нейрохирургии и детской неврологии профессор Александр Новиков. Медики других специальностей проконсультировали жителей Заволжского района по вопросам кардиологии, терапии и хирургии. Для удобства пациентов на территории ФАПа также развернули площадку для измерения артериального давления и экспресс-диагностики здоровья, мобильный комплекс, где можно было сделать ЭКГ, флюорографию и пройти осмотр акушера-гинеколога.