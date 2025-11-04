В селе Колшево Ивановской области медики провели прием пациентов

Медицинская бригада 24 октября провела выездной прием пациентов на базе фельдшерско-акушерского пункта (ФАПа) села Колшево в Заволжском районе Ивановской области. Организация подобных мероприятий соответствует целям нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь», сообщили в региональном правительстве.
В состав бригады вошли ведущие практикующие врачи, а также ординаторы и студенты Ивановского государственного медицинского университета. Неврологический осмотр пациентов провел заведующий кафедрой неврологии, нейрохирургии и детской неврологии профессор Александр Новиков. Медики других специальностей проконсультировали жителей Заволжского района по вопросам кардиологии, терапии и хирургии. Для удобства пациентов на территории ФАПа также развернули площадку для измерения артериального давления и экспресс-диагностики здоровья, мобильный комплекс, где можно было сделать ЭКГ, флюорографию и пройти осмотр акушера-гинеколога.
Напомним, что ФАП в селе Колшево отремонтировали в прошлом году по нацпроекту «Здравоохранение». В нем созданы все необходимые условия для комфортной работы медиков и приема пациентов.
Главная цель нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» — достижение новых показателей долголетия граждан. К 2030 году планируется увеличить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет, а к 2036 году — до 81 года. С помощью нацпроекта обновляются медицинские учреждения, совершенствуется система реабилитации, развивается сеть национальных исследовательских центров, идет работа по цифровизации здравоохранения. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.