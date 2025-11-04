Снегопад и гололедица: жителей Башкирии предупредили о неблагоприятной погоде

МЧС Башкирии распространило объявление о погоде на 4−5 ноября. В эти дни в республике ожидаются сложные погодные условия: гололед, гололедица на дорогах и отложение мокрого снега на проводах и деревьях.
Как сообщает ведомство, порывы ветра могут достигать 15−20 метров в секунду. Температура воздуха составит ночью от 0 до −5 градусов, в восточных районах — до −11, днем — от −1 до +4.
Спасатели предупреждают об ухудшении видимости на дорогах до одного-двух километров из-за осадков, а в ночные и утренние часы — до 500−1000 метров из-за тумана.
МЧС рекомендует жителям республики носить нескользящую обувь, двигаться осторожно, не держа руки в карманах, и быть подальше от оборванных проводов. Водителям советуют быть особенно бдительными за рулем и строго соблюдать скоростной режим.
