AP: в США зафиксировали самую яркую вспышку от сверхмассивной черной дыры

«Сначала мы не очень поверили цифрам об энергии [от вспышки]», — сказал агентству автор исследования Мэтью Грэм, который является профессором Калифорнийского технологического института. По его словам, последний раз вспышка была зафиксирована в 2018 году. С того момента размер космического явления увеличился в 40 раз, отмечается в описании к исследованию, опубликованному на сайте научного журнала Nature Astronomy.