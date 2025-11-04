Налоговые льготы для владельцев собак откорректируют

Из проекта следует, что от налога на собак по-прежнему полностью освобождаются инвалиды, владеющие собакой-поводырем и инвалиды I и II группы.
Также не будут уплачивать налог, но только в отношении одной собаки, инвалиды III группы; пенсионеры; родители детей-инвалидов; многодетные родители; жители одноквартирных или блокированных жилых домов.
Однако в Налоговый кодекс хотят ввести уточнение. Речь идет об инвалидах III группы и жителях частных домов. Если у них две или более собаки, то налог нужно будет платить за того домашнего питомца, ставка по которому наиболее высокая. Если у владельцев две собаки, за которых положен одинаковый налог, то можно не платить за любую из них.
Также планируется изменить налоговые ставки за владение собаками. Сейчас за четвероногого друга, порода которого есть в списке потенциально опасных, нужно платить 63 рубля. В других случаях — 13 рублей.
Новые ставки, предусмотренные проектом — 67 и 14 рублей соответственно. Как и ранее, местные советы депутатов смогут их уменьшать, но не более чем в два раза.