Налоговые льготы для владельцев собак откорректируют

Однако в Налоговый кодекс хотят ввести уточнение. Речь идет об инвалидах III группы и жителях частных домов. Если у них две или более собаки, то налог нужно будет платить за того домашнего питомца, ставка по которому наиболее высокая. Если у владельцев две собаки, за которых положен одинаковый налог, то можно не платить за любую из них.