Путин пообщался с юными волонтерами и детьми героев СВО

Во встрече с президентом приняли участие ребята из «Всероссийского студенческого корпуса спасателей», всероссийского общественного движения «Волонтеры Победы», юные представители фонда поддержки участников СВО «Защитники Отечества», представители АНО «Комитет семей воинов Отечества», Ассоциации ветеранов СВО, общественники из Общероссийского народного фронта, представители патриотических движений «Юнармия», «Движение первых», «Поисковое движение России», центра «Воин».
Всего принять участие в торжественных мероприятиях и пообщаться с главой государства пришли более 20 молодых людей в возрасте от 9 до 17 лет.
Сегодня в России празднуют День народного единства — государственный праздник, который учредили по инициативе Межрелигиозного совета России. Впервые его отметили 4 ноября 2005 года. С тех пор этот день является официальным выходным.
История праздника связана с 1612 годом, когда благодаря народному ополчению, возглавляемому Кузьмой Мининым и Дмитрием Пожарским, удалось изгнать польских захватчиков из Москвы и закончить период Смутного времени.