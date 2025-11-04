«Поддержка тем, кто в ней нуждается»: офицеры СК в Челябинске стали донорами крови

Офицеры следственного управления СКР по Челябинской области отметили приближающийся День народного единства масштабной донорской акцией. Сотрудники ведомства сдали кровь на базе областной станции переливания, продолжив таким образом традиции челябинских доноров военных лет. В ведомстве подчеркивают, что этот жест — не просто формальность, а реальная возможность помочь пострадавшим и тяжелобольным людям.
— В годы Великой Отечественной войны в стенах станции переливания крови ежедневно сдавали кровь 500−700 человек. Большинство доноров отказывались от компенсации и передавали ее в фонд обороны. Подобные поступки являются ярчайшим примером единства народа в стремлении оказать помощь и поддержку тем, кто действительно в этом нуждается, — добавили в ведомстве.
Сотрудники СК и в дальнейшем готовы активно поддерживать донорское движение. Регулярные донации не только укрепляют систему здравоохранения, но и способствуют формированию в коллективе духа взаимопомощи и социальной ответственности.