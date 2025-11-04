«Поддержка тем, кто в ней нуждается»: офицеры СК в Челябинске стали донорами крови

— В годы Великой Отечественной войны в стенах станции переливания крови ежедневно сдавали кровь 500−700 человек. Большинство доноров отказывались от компенсации и передавали ее в фонд обороны. Подобные поступки являются ярчайшим примером единства народа в стремлении оказать помощь и поддержку тем, кто действительно в этом нуждается, — добавили в ведомстве.