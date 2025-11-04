В башкирском селе Сарт-Лобово открыли новый медпункт

Старый медпункт, работавший с 1970 года, располагался в приспособленном деревянном здании. Теперь на смену ему в населенном пункте возвели просторный модульный ФАП, соответствующий всем стандартам и санитарным нормам. В нем есть отопление, горячая и холодная вода. Медицинскую помощь в учреждении будут получать 244 жителя села, в том числе 65 детей. Они смогут проходить диспансеризацию и вакцинироваться.