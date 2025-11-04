В башкирском селе Сарт-Лобово открыли новый медпункт

Новый фельдшерско-акушерский пункт (ФАП) открыли в селе Сарт-Лобово в Иглинском районе Республики Башкортостан. Это стало возможным в ходе реализации нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь», сообщили в региональном министерстве здравоохранения.
Старый медпункт, работавший с 1970 года, располагался в приспособленном деревянном здании. Теперь на смену ему в населенном пункте возвели просторный модульный ФАП, соответствующий всем стандартам и санитарным нормам. В нем есть отопление, горячая и холодная вода. Медицинскую помощь в учреждении будут получать 244 жителя села, в том числе 65 детей. Они смогут проходить диспансеризацию и вакцинироваться.
Главная цель нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» — достижение новых показателей долголетия граждан. К 2030 году планируется увеличить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет, а к 2036 году — до 81 года. С помощью нацпроекта обновляются медицинские учреждения, совершенствуется система реабилитации, развивается сеть национальных исследовательских центров, идет работа по цифровизации здравоохранения. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.