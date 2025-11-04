Ричмонд
+9°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Стометровый российский флаг развернули на Советской площади в Воронеже

Патриотическая акция приурочена ко Дню народного единства.

Источник: Правительство Воронежской области

Стометровый российский триколор — символ единства, силы и мира развернули на Советской площади в Воронеже во вторник, 4 ноября. Патриотическая акция была приурочена ко Дню народного единства.

В мероприятии приняли участие свыше ста человек, включая учащихся школ, вузов и колледжей, а также представителей различных общественных организаций.

К акции также присоединились депутат Государственной Думы от Воронежской области, заместитель руководителя фракции «Единая Россия» Евгений Ревенко и руководитель регионального управления молодёжной политики Сергей Афанасьев.

Ранее с Днём народного единства местных жителей поздравили представители власти. Мэр Воронежа Сергей Петрин, обращаясь к горожанам, отметил, что сила российского народа заключается в умении поддерживать друг друга и знании своей истории. Кроме того, он напомнил о символе праздника — грозди рябины, каждая ягода которой по-своему уникальна, но только вместе они составляют одно целое, как и народы России.

Губернатор региона Александр Гусев в своём поздравлении также отметил, что этот день позволяет напомнить каждому жителю страны, что сила России — в единстве её народа.

Узнать больше по теме
Партия «Единая Россия» в 2025 году: чего хочет добиться и что делает для страны
В каждом государстве интересы разных граждан представляют разные политические партии. Они также участвуют в разработке новых законов и помогают управлять страной. Некоторые из них играют совсем небольшую роль на политической арене, другие годами набирают большинство в парламенте и в органах местного самоуправления. Вспоминаем, как партия «Единая Россия» стала такой, какой ее знают в 2025 году.
Читать дальше