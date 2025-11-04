Стометровый российский флаг развернули на Советской площади в Воронеже

Стометровый российский триколор — символ единства, силы и мира развернули на Советской площади в Воронеже во вторник, 4 ноября. Патриотическая акция была приурочена ко Дню народного единства.
В мероприятии приняли участие свыше ста человек, включая учащихся школ, вузов и колледжей, а также представителей различных общественных организаций.
К акции также присоединились депутат Государственной Думы от Воронежской области, заместитель руководителя фракции «Единая Россия» Евгений Ревенко и руководитель регионального управления молодёжной политики Сергей Афанасьев.
Ранее с Днём народного единства местных жителей поздравили представители власти. Мэр Воронежа Сергей Петрин, обращаясь к горожанам, отметил, что сила российского народа заключается в умении поддерживать друг друга и знании своей истории. Кроме того, он напомнил о символе праздника — грозди рябины, каждая ягода которой по-своему уникальна, но только вместе они составляют одно целое, как и народы России.
Губернатор региона Александр Гусев в своём поздравлении также отметил, что этот день позволяет напомнить каждому жителю страны, что сила России — в единстве её народа.