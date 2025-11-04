На дорогах Башкирии задержали 57 опасных водителей: они сели за руль пьяными

В Башкирии в ходе усиленных профилактических мероприятий, прошедших за минувшие сутки, сотрудники Госавтоинспекции выявили более 1300 административных правонарушений. Об этом сообщил глава республиканской Госавтоинспекции Владимир Севастьянов.
Особое внимание было уделено пресечению пьяного вождения. ГАИ задержала 57 водителей, находившихся за рулем в нетрезвом состоянии. Из них 10 человек совершили правонарушение повторно, им грозит уголовную ответственность.
Севастьянов напомнил, что на территории республики до 28 ноября проводится специализированное рейдовое мероприятие «Грузовой транспорт». В рамках этой операции за сутки выявлено 133 нарушения ПДД водителями грузовиков.
Глава региональной дорожной полиции призвал граждан сообщать о фактах грубых нарушений правил дорожного движения или о пьяных водителях и пешеходах по телефону горячей линии МВД Башкирии — 279−32−92, а также через мессенджер Telegram — @GIBDDRB_02bot.
