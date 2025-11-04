Будущее цифровых профессий обсудили на профориентационном форуме в Рязани

Региональный профориентационный форум «Будущее цифровых профессий», организованный в соответствии с задачами нацпроекта «Экономика данных и цифровая трансформация государства», прошел 29 октября в Рязани. Об этом сообщили в областном министерстве цифрового развития, информационных технологий и связи.
Форум объединил более 400 участников — представителей министерств и ведомств, федеральных и региональных ИТ-компаний, руководителей вузов и сузов, студентов и школьников. Он стал площадкой для диалога между будущими специалистами, работодателями и образовательными организациями. Участники обсуждали развитие цифровых компетенций, перспективы трудоустройства в ИТ-сфере и формирование кадрового потенциала региона.
Центральным событием стало пленарное заседание «Будущее цифровых профессий: оценка ИИ». Также в ходе форума прошли тематические и питч-сессии, посвященные информационной безопасности, искусственному интеллекту, инженерным компетенциям и профориентации. Работодатели презентовали свои цифровые проекты, рассказали о востребованных специальностях и предложили варианты практики и стажировок. На стратегической сессии представители сферы образования обсудили вопросы практико-ориентированного обучения и целевой подготовки студентов.
Нацпроект «Экономика данных и цифровая трансформация государства» направлен на цифровизацию отраслей экономики и социальной сферы, а также достижение технологического суверенитета и лидерства. Новые цифровые сервисы делают жизнь россиян легче и удобнее, а борьбу с кибермошенничеством — эффективнее. Ведется активная подготовка ИТ-специалистов, развиваются квантовые технологии и искусственный интеллект. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.