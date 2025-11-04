В Челябинске школьникам расскажут о востребованных профессиях

Профориентационный форум «Новое поколение выбирает!» проходит до 14 ноября в Челябинске. Мероприятие соответствует целям и задачам национального проекта «Молодежь и дети», сообщили в комитете по делам образования города.
Учащиеся 6−11-х классов могут посетить различные интерактивные площадки от представителей учебных заведений Челябинской области. В программе форума — тематические лекции профессорско-преподавательского состава организаций высшего образования и профессиональных образовательных учреждений, мастер-классы и тренинги для подростков от представителей профориентационных центров, центров дополнительного образования, представителей высшего и среднего образования, а также работодателей различных отраслей региона.
До 11 ноября ребята смогут посетить квест «От идеи до продукта» и узнать о трех профессиях: маркетолог, ресторатор и дизайнер. Еще до 13 ноября пройдет квест «Как создать компьютерную игру».
Нацпроект «Молодежь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.