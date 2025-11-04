Более 2,3 миллиона человек посетили мероприятия в парках Подмосковья

Культурно-массовую программу в парках Подмосковья посетили более 2,3 миллиона человек. Проведение мероприятий, привлекающих внимание туристов, способствует достижению целей нацпроекта «Туризм и гостеприимство», сообщили в региональном министерстве информации и молодежной политики.
За 10 месяцев в парках Московской области прошло 29 общеобластных проектов, 352 уникальных и спортивных события, более 35 тысяч мероприятий системного расписания. Также прошли шесть специальных проектов, реализованных организацией «Мособлпарк».
«Так, в 2025 году в Подмосковье завершился III Московский областной фестиваль современного танца “Город танцует в парках” под художественным руководством Егора Дружинина, прошел I фестиваль иллюзионного искусства “Маги в парках” под художественным руководством братьев Сафроновых, состоялись фестиваль брейкинга и хип-хопа “Область танцевальных искусств” и фестиваль современной культуры “Малевич”. Помимо этого, гости парков Подмосковья посетили II фестиваль народного творчества “Подмосковные узоры” и Астрономический фестиваль “Брюсовы горизонты”. Мероприятия собрали более 107 тысяч человек», — сообщили в Министерстве культуры и туризма Московской области.
Также в парках на регулярной основе проходили общеобластные мероприятия. В марте этого года более 350 тысяч человек отпраздновали «Солнечную Масленицу». Кроме того, в 2025 году для гостей были организованы программы: «Время цвести», приуроченная к Международному женскому дню, «С Россией в сердце», посвященная Дню России, «Семья. Лето. Парк», связанная с Днем любви, семьи и верности, и другие мероприятия.
Важной частью культурно-массовой программы парков Московской области являются уникальные и спортивные события, в том числе фестиваль «Йога & Аюрведа» в парке усадьбы Кривякино в Воскресенске и гастрономический фестиваль «Вар-Варенье» в парке «Дулевский» (Орехово-Зуевский городской округ). Посещаемость фестивалей составила более 460 тысяч гостей.
Национальный проект «Туризм и гостеприимство» помогает развивать инфраструктуру, производить оборудование, готовить кадры для отрасли и продвигать путешествия как по России, так и за рубежом. Туристы получают качественный сервис и отличные впечатления, а бизнес — поддержку государства. Все это делает поездки удобными, безопасными и интересными. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.