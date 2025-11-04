Более 2,3 миллиона человек посетили мероприятия в парках Подмосковья

Также в парках на регулярной основе проходили общеобластные мероприятия. В марте этого года более 350 тысяч человек отпраздновали «Солнечную Масленицу». Кроме того, в 2025 году для гостей были организованы программы: «Время цвести», приуроченная к Международному женскому дню, «С Россией в сердце», посвященная Дню России, «Семья. Лето. Парк», связанная с Днем любви, семьи и верности, и другие мероприятия.