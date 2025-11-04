В Крыму завершили ремонт ключевого участка дороги Таврида — Заветное

Участок дороги Таврида — Заветное в Республике Крым отремонтировали по нацпроекту «Инфраструктура для жизни». Протяженность объекта, где проводились работы, превысила 10 км, сообщили в региональном министерстве транспорта.
В ходе ремонта представители подрядной организации демонтировали изношенное покрытие, уложили новые слои асфальтобетона, заменили бордюрные камни. Параллельно были обустроены тротуары и обочины, в порядок привели пешеходные зоны и края проезжей части. На участке смонтированы дорожные знаки, нанесена разметка. В настоящее время ведется подготовка документов для ввода объекта в эксплуатацию.
Дорога Таврида — Заветное обеспечивает доступ к живописным природным достопримечательностям Керченского полуострова, которые ежегодно привлекают тысячи гостей. Теперь путь к розовому Кояшскому озеру, степям Опукского заповедника, античному городищу Киммерик, знаменитым скалам-кораблям и мысу Такиль стал более удобным и безопасным.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.