В Поморье прошла ярмарка трудоустройства «Арктика — земля возможностей»

Более 60 работодателей приняли участие в ярмарке трудоустройства «Арктика — земля возможностей», которая прошла в Архангельской области. Мероприятия по содействию занятости проводятся в процессе реализации национального проекта «Кадры», сообщили в региональном министерстве труда, занятости и социального развития.
Работодатели предложили соискателям свыше 380 вакансий, всего — около 1700 мест. В рамках ярмарки трудоустройства прошли мастер-классы, открытые собеседования и виртуальные презентации компаний, предлагающих работу вахтовым методом и с компенсацией аренды жилья. Особое внимание уделили трудоустройству жителей Архангельска, Новодвинска, Северодвинска, а также Онежского, Пинежского, Лешуконского и Мезенского округов. Работодатели, включая семь резидентов Арктической зоны, представили вакансии в различных отраслях промышленности — от судостроения до деревообработки.
«Ярмарки помогают закрыть кадровые потребности по рабочим специальностям, в том числе в судостроении и машиностроении. Соискатели могут напрямую задать вопросы работодателям, в том числе дистанционно, и выбрать оптимальные условия для профессионального развития», — отметила заместитель министра труда, занятости и социального развития Архангельской области Наталья Слузова.
В кадровом центре Архангельска были организованы различные информационные и профориентационные площадки, включая зону «Открытый микрофон», где работодатели представляли свои компании. В ходе собеседований участники узнали о вакансиях и условиях трудоустройства. Также прошли встречи представителей клубов работодателей и молодежного объединения.
Всего в мероприятиях ярмарки по всему региону, по предварительным данным, приняли участие более тысячи человек. Более 140 из них получили предложения о трудоустройстве.
Нацпроект «Кадры» поможет качественно и оперативно готовить специалистов под потребности работодателей благодаря скоординированной работе образовательных учреждений, компаний и государства. К 2029 году планируется обновить всю сеть службы занятости — будут открыты новые кадровые центры «Работа России». В них предприятиям окажут адресную поддержку, а соискателям помогут найти работу, сформировать карьерный трек, обновить профессиональные знания или получить новую востребованную специальность. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.