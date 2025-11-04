Ричмонд
+9°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Поморье прошла ярмарка трудоустройства «Арктика — земля возможностей»

Свои вакансии представили более 60 работодателей.

Более 60 работодателей приняли участие в ярмарке трудоустройства «Арктика — земля возможностей», которая прошла в Архангельской области. Мероприятия по содействию занятости проводятся в процессе реализации национального проекта «Кадры», сообщили в региональном министерстве труда, занятости и социального развития.

Работодатели предложили соискателям свыше 380 вакансий, всего — около 1700 мест. В рамках ярмарки трудоустройства прошли мастер-классы, открытые собеседования и виртуальные презентации компаний, предлагающих работу вахтовым методом и с компенсацией аренды жилья. Особое внимание уделили трудоустройству жителей Архангельска, Новодвинска, Северодвинска, а также Онежского, Пинежского, Лешуконского и Мезенского округов. Работодатели, включая семь резидентов Арктической зоны, представили вакансии в различных отраслях промышленности — от судостроения до деревообработки.

«Ярмарки помогают закрыть кадровые потребности по рабочим специальностям, в том числе в судостроении и машиностроении. Соискатели могут напрямую задать вопросы работодателям, в том числе дистанционно, и выбрать оптимальные условия для профессионального развития», — отметила заместитель министра труда, занятости и социального развития Архангельской области Наталья Слузова.

В кадровом центре Архангельска были организованы различные информационные и профориентационные площадки, включая зону «Открытый микрофон», где работодатели представляли свои компании. В ходе собеседований участники узнали о вакансиях и условиях трудоустройства. Также прошли встречи представителей клубов работодателей и молодежного объединения.

Всего в мероприятиях ярмарки по всему региону, по предварительным данным, приняли участие более тысячи человек. Более 140 из них получили предложения о трудоустройстве.

Нацпроект «Кадры» поможет качественно и оперативно готовить специалистов под потребности работодателей благодаря скоординированной работе образовательных учреждений, компаний и государства. К 2029 году планируется обновить всю сеть службы занятости — будут открыты новые кадровые центры «Работа России». В них предприятиям окажут адресную поддержку, а соискателям помогут найти работу, сформировать карьерный трек, обновить профессиональные знания или получить новую востребованную специальность. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.

Узнать больше по теме
Арктика: холодный регион на крайнем севере планеты
Зона сурового климата, богатых природных ресурсов и уникальной экосистемы. Арктика охватывает северные окраины материков и акваторию Северного Ледовитого океана. В материале приведены главные сведения о регионе.
Читать дальше