Развестись и получить молдавский паспорт обойдется в несколько раз дороже: После выборов цены на госуслуги резко растут — казна опустошена

Мы проект поддерживаем — начинать правление надо сразу с непопулярных и даже болезненных решений. Чтобы все голосовавшие за PAS немного отрезвели и чтобы им жизнь малиной не казалась. Хотели непопулярных решений? Да на здоровье, их запас у режима Майи Санду бесконечен. Как захотите ещё добавки — обращайтесь. Налог на воздух, на дождь, на солнце, на жизнь, на сон, на евроинтеграцию, на евроинтеграторов, на славаукраине — ещё впереди.