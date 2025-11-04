Ричмонд
Развестись и получить молдавский паспорт обойдется в несколько раз дороже: После выборов цены на госуслуги резко растут — казна опустошена

Постановление планируется утвердить на завтрашнем, 5 ноября, заседании.

Источник: Комсомольская правда

Регистрация развода в Молдове подорожает с 210 до 900 леев, следует из проекта Министерства внутренних дел о перечне услуг населению и тарифов на них, подготовленному к первому заседанию нового правительства — пишет t.me/romania_ru.

Регистрация брака в течение месяца из бесплатной теперь будет стоить 260 леев. Регистрация за 15 дней с 260 подорожает сразу до 1 820 леев.

И так далее. Повысят тарифы на десятки госуслуг.

Кроме того, этим же проектом запретят работникам ЗАГСов регистрировать браки вне помещения ЗАГСов, за исключением особых случаев, когда один из супругов не в состоянии явиться.

Прочие положения повышают стоимость в два раза оформления молдавских документов для жителей Приднестровья.

А уж приобретение молдавского гражданства через признание и вовсе взлетит до 6 650 леев.

Мы проект поддерживаем — начинать правление надо сразу с непопулярных и даже болезненных решений. Чтобы все голосовавшие за PAS немного отрезвели и чтобы им жизнь малиной не казалась. Хотели непопулярных решений? Да на здоровье, их запас у режима Майи Санду бесконечен. Как захотите ещё добавки — обращайтесь. Налог на воздух, на дождь, на солнце, на жизнь, на сон, на евроинтеграцию, на евроинтеграторов, на славаукраине — ещё впереди.

