Капремонт «горбатого» моста в воронежской Россоши отложили на несколько дней

В Россоши Воронежской области перенесли сроки закрытия на капитальный ремонт северного путепровода, известного среди жителей как «горбатый» мост. Об этом 4 ноября сообщила пресс-служба городской администрации.
Изначально планировалось, что движение по мосту на улице Мира будет перекрыто с 5 ноября. Однако подрядчик сдвинул начало работ — теперь мост закроют 10 ноября. Причины переноса не уточняются.
На период ремонта для водителей уже организован объезд по следующему маршруту: улица 9 Января — Пролетарская — Дзержинского — Максима Горького и далее.
Изменения также затронут пассажиров общественного транспорта. Схема движения автобусных маршрутов №№ 4, 4а, 4б и 16 будет скорректирована. С подробностями новых маршрутов жители могут ознакомиться на официальных ресурсах администрации.