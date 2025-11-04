Ричмонд
Житель Ветки упал с автомобильного моста и повис над рекой без сознания

В Ветке сотрудники ОСВОД спасли мужчину, упавшего с автомобильного моста.

Источник: Комсомольская правда

В Ветке мужчина упал с автомобильного моста и повис без сознания, зацепившись за конструкцию, сообщила БелТА.

Несчастный случай произошел 3 ноября. Очевидцы сообщили в Гомельскую областную организацию ОСВОД, что требуется помощь человеку, который висит на конструкции автомоста над рекой Сож.

Прибывшие спасатели застраховали мужчину от дальнейшего падения, и пока он был сознания, подняли из опасной зоны и передали медикам.

Позже в больнице установили, что пострадавшим оказался житель Ветки 1988 года рождения. Мужчина был в состоянии алкогольного опьянения. Во время падения горожанин получил серьезные травмы.

В ОСВОДе подчеркнули, что проход по старым тротуарным дорожкам на мосту строго запрещен. А мужчина проигнорировал установленные ограждения и запрещающие таблички. Сейчас в Ветке рядом со старым путепроводом возводится новый.

