Житель Ветки упал с автомобильного моста и повис над рекой без сознания

В Ветке мужчина упал с автомобильного моста и повис без сознания, зацепившись за конструкцию, сообщила БелТА.
Несчастный случай произошел 3 ноября. Очевидцы сообщили в Гомельскую областную организацию ОСВОД, что требуется помощь человеку, который висит на конструкции автомоста над рекой Сож.
Прибывшие спасатели застраховали мужчину от дальнейшего падения, и пока он был сознания, подняли из опасной зоны и передали медикам.
Позже в больнице установили, что пострадавшим оказался житель Ветки 1988 года рождения. Мужчина был в состоянии алкогольного опьянения. Во время падения горожанин получил серьезные травмы.
В ОСВОДе подчеркнули, что проход по старым тротуарным дорожкам на мосту строго запрещен. А мужчина проигнорировал установленные ограждения и запрещающие таблички. Сейчас в Ветке рядом со старым путепроводом возводится новый.
