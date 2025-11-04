Путин рассказал о своих предках из Тверской области

МОСКВА, 4 ноя — РИА Новости. Президент России Владимир Путин во время общения на Красной площади с представителями молодежных организаций, юными активистами, волонтерами и детьми участников СВО вспомнил о своих предках из Тверской области.
«Тверь? Ага, знакомы. Мои все предки из Тверской области, поэтому я очень хорошо знаком (с этим регионом — ред.)», — сказал Путин, общаясь с одним из детей.
Он пошутил, что в этом смысле «земляк» мальчика Кирилла из Твери.
В День народного единства во встрече с главой государства приняли участие молодые ребята из «Всероссийского студенческого корпуса спасателей», всероссийского общественного движения «Волонтеры Победы», юные представители фонда поддержки участников СВО «Защитники Отечества», представители АНО «Комитет семей воинов Отечества», Ассоциации ветеранов СВО, общественники из Общероссийского народного фронта, представители патриотических движений «Юнармия», «Движение первых», «Поисковое движение России», центра «Воин».
Всего принять участие в торжественных мероприятиях в честь Дня народного единства и пообщаться с главой государства пришли более 20 молодых людей в возрасте от девяти до 17 лет.