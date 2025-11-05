Уважение к языкам, культуре, традициям: в Казани прошел концерт ко Дню народного единства

«От всей души поздравляю вас и всех татарстанцев с Днем народного единства. Более четырех веков назад наши предки сплотились и дали отпор иноземным захватчикам. Народное ополчение состояло из людей разного происхождения и вероисповедания, но их объединяла любовь к Родине. Единение особенно важно в условиях, когда враги России делают попытки расколоть наше общество, рассорить народы на национальной и религиозной почве. И сегодня на Донбассе, как и 80 лет назад во время Великой Отечественной войны, наши земляки отстаивают суверенитет и безопасность нашей страны, противостоят угрозам нацизма в рамках специальной военной операции», — отметил Рустам Минниханов.