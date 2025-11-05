Уважение к языкам, культуре, традициям: в Казани прошел концерт ко Дню народного единства

«В основе наших ценностей — уважение к языкам и культуре каждого народа».
Гала-концерт Республиканского этнокультурного фестиваля народного творчества «Наш дом — Татарстан» собрал широкую аудиторию: перед его началом в фойе театра оперы и балета имени Мусы Джалиля можно было встретить представителей различных национально-культурных автономий республики, руководителей министерств и ведомств, глав религиозных объединений и многих других гостей.
Поздравить зрителей и участников фестиваля прибыл и Раис Татарстана Рустам Минниханов с супругой Гульсиной Миннихановой. Они вошли в зал вместе с Государственным Советником РТ Минтимером Шаймиевым.
«От всей души поздравляю вас и всех татарстанцев с Днем народного единства. Более четырех веков назад наши предки сплотились и дали отпор иноземным захватчикам. Народное ополчение состояло из людей разного происхождения и вероисповедания, но их объединяла любовь к Родине. Единение особенно важно в условиях, когда враги России делают попытки расколоть наше общество, рассорить народы на национальной и религиозной почве. И сегодня на Донбассе, как и 80 лет назад во время Великой Отечественной войны, наши земляки отстаивают суверенитет и безопасность нашей страны, противостоят угрозам нацизма в рамках специальной военной операции», — отметил Рустам Минниханов.
Он подчеркнул, что всенародная поддержка военнослужащих, помощь их семьям — лучший пример нашей сплоченности.
«В основе наших ценностей всегда было и остается взаимоуважение к языкам, культуре и традициям каждого народа. Большую работу в этой части проводит Ассамблея народов Татарстана, объединяющая 270 организаций по всей республике. На это также направлены реализация государственных программ, развитие сети учреждений национально-культурной сферы, создание условий для развития народных коллективов. В тесном взаимодействии с Духовным управлением мусульман, митрополией Русской православной церкви и другими конфессиями ведется большая работа по укреплению духовно-нравственных ценностей», — добавил Минниханов.
После торжественной речи Раис Татарстана вручил ряд государственных наград и сертификаты на улучшение материально-технической базы фольклорным коллективам из разных районов республики.
«Течет река Волга» на разных языках и хор жен участников СВО.
Республиканский фестиваль «Наш дом — Татарстан» проводится с 2012 года, а его гала-концерт традиционно проходит в День народного единства. В нем участвуют лучшие коллективы зональных этапов, которые проводятся по всей республике. На этот раз в них выступили более 4 тысяч человек.
Гала-концерт объединил на своей сцене более 500 артистов. Стартовал он с песни «Течет река Волга» на разных языках народов Поволжья — прозвучали куплеты на русском, татарском, марийском, мордовском и других языках.
Затем зрителей ждал целый многонациональный калейдоскоп номеров, отсылающих к культурам народов, проживающих на территории Татарстана: от традиционных татарских танцев до таджикских песен и кавказских этюдов.
Особую реакцию у зрительного зала вызвал номер, посвященный защитникам Отечества, в исполнении ветерана боевых действий, награжденного орденом Мужества, Ленура Биктимерова и хора волонтерского движения жен участников СВО. Гости концерта стоя аплодировали исполнителям.
«Татарстан — пример для многих в части межнационального мира и согласия».
Татарстан проводит большую системную работу для поддержания мира и согласия между всеми народами, проживающими на территории республики, заявил в беседе с корреспондентом «Татар-информа» руководитель исполнительного комитета Ассамблеи народов РТ Ренат Валиуллин.
«Татарстан может служить примером для многих регионов в части сохранения мира и согласия между народами. Ведется целенаправленная работа. Уделяется большое внимание и со стороны руководства республики, в частности Раиса РТ Рустама Минниханова. Мы это увидели даже сегодня, когда он вручал сертификаты фольклорным коллективам», — сказал собеседник агентства.
По его словам, в этой работе важно поддерживать интересы всех национальностей, развивать их культуры и языки, а также помогать в решении проблем.
«Важно, что в такое непростое время наш народ остается единым. С самого начала СВО противник пытался извне внести раскол в наше общество. Но мы показали, что в нашем единении — сила», — заключил Валиуллин.